Pressemitteilung der PAUL Tech AG:

PAUL Tech AG: Vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2022 - Planmäßiges Wachstum und positiver Ausblick

- Halbjahresumsatz auf EUR 6,2 Mio. gesteigert (H1 2021: EUR 4,3 Mio.)- EBITDA-Marge von 32,4% erzielt (H1 2021: 38,2%)- Sehr guter Start ins zweite Halbjahr und volle Auftragspipeline- Umsatz von 20-25 Mio. und EBITDA-Marge über 50% für das Gesamtjahr 2022 erwartet- Eigenkapitalaufnahme zur Sicherstellung des weiteren Wachstums wird geprüft

Die PAUL Tech AG (die "Gesellschaft" oder "PAUL") blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück. Auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen erzielte der innovative Lösungsanbieter für die digitale Transformation der Gebäudewirtschaft in den ersten sechs Monaten Umsatzerlöse in Höhe von EUR 6,2 Mio. (H1 2021: EUR 4,3 Mio.) und eine EBITDA-Marge von 32,4% (H1 2021: 38,2%). Zu Beginn des saisonal ohnehin stärkeren zweiten Halbjahrs, hat sich das Wachstum zuletzt noch einmal deutlich beschleunigt. Treiber ist die Notwendigkeit zur beschleunigten Dekarbonisierung, die sich in neuen gesetzlichen Vorgaben ...

