HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3383 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/10 geht es um einen neuerlichen schweren Absturz des ATX TR, wir sind auf Jahreslow, aber ich werde heute noch - siehe dann http://www.boerse-social.com/gabb - zukaufen. Ich habe auch ein Update zu Warimpex und einen Trick, wie man bei Brokern völlig legal die Handelssperre umgehen kann, dazu gibt es auch einen Podcast mit CEO Franz Jurkowitsch https://boersenradio.at/page/podcast/3380/ . Weiters eine Rückschau auf die triste HV bei startup300, Gutes zu Wolftank und ein Alarm aus der IV, weil das ...

