APA ots news: Wiener Börse: Handelsstart der AUSTRIACARD HOLDINGS im prime market

Wien (APA-ots) - [AUSTRIACARD HOLDINGS AG]

(https://www.wienerborse.at/aktien-prime-market/austriacard-holdings- ag-AT0000A325L0/) notiert seit heute unter dem Kürzel ACAG (ISIN: AT0000A325L0) im prime market, dem Top-Segment der Wiener Börse. Der Handelsaufnahme gehen die Verschmelzung der griechischen Tochtergesellschaft INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A. in die AUSTRIACARD HOLDINGS AG sowie im Zuge dessen die Ausgabe junger Aktien voraus. Sämtliche Aktien notieren nun an der Wiener Börse, als auch an der Athener Börse (ATHEX). Die Marktkapitalisierung beläuft sich bei Börsenstart auf rund 244 Mio. Euro, der Streubesitz der Gruppe beträgt in etwa 20 %. Als Market Maker betreut die Raiffeisen Bank International AG im fortlaufenden Handel.



Die österreichische Gruppe ist mit Exporten in mehr als 50 Ländern international präsent und zählt nach eigenen Angaben zu den führenden Anbietern von sicheren digitalen Technologie- und Zahlungslösungen in Europa und dem internationalen Raum. Eines der heimischen Vorzeigeprojekte des Unternehmens ist die Hauptvertragspartnerschaft für die Produktion der österreichischen Gesundheitskarte e-card. Darüber hinaus produziert AUSTRIACARD HOLDINGS fast alle Zahlungskarten für den österreichischen und CEE-Markt. Nikolaos Lykos, Vorstandsvorsitzender der ACAG, erklärte: "Wir haben die Vision einer gut informierten Gesellschaft und wollen diese fördern, indem wir die Systeme gestalten, mit denen die Menschen kommunizieren, bezahlen, arbeiten, reisen, wählen und vieles mehr können".



Das Segment [prime market]

(https://www.wienerborse.at/handel/marktsegmentierung/equity-market/p rime-market/) wächst mit dem heutigen Zugang auf insgesamt 41 Unternehmen an, die sich freiwillig zur Erfüllung der höchsten Transparenzanforderungen verpflichten. Am zweiten Handelstag, 24. März 2023, wird AUSTRIACARD HOLDINGS AG in die Indizes ATX Prime, ATX Prime Capped 8 und den WBI aufgenommen.



Anhang: [Fotolink]

(https://www.wienerborse.at/austriacard-erster-handelstag/) - AUSTRIACARD HOLDINGS AG-Management läutet den Handel ein ( Wiener Börse/Alex Felten)



