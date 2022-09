DJ WOCHENVORSCHAU/26. September bis 2. Oktober (39. KW)

=== M O N T A G, 26. September 2022 *** 09:00 DE/Bundesbank, Zahlungsverkehrssymposium, u.a. Rede von EZB-Ratsmitglied Nagel und EZB-Direktor Panetta (09:30), Frankfurt *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex September *** 10:30 FR/OECD, Zwischenbericht über die Wirtschaftsaussichten 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:45 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede bei Jahreskonferenz des Rates für Nachhaltige Entwicklung, Berlin *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August *** 15:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments, Brüssel *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex September 16:00 US/Fed, Rede von Boston-Fed-Präsidentin Collins (2022 stimmberechtigt im FOMC) bei der Greater Boston Chamber of Commerce 18:00 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei einem Washington Post Live event 19:15 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Keynote bei der FAZ European Economic Conference, Berlin 22:00 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2022 stimmberechtigt im FOMC) beim Massachusetts Institute of Technology, Cambridge - US/Abschluss Generaldebatte der Vereinten Nationen (seit 20.9.), New York D I E N S T A G, 27. September 2022 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis, Einbeck *** 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Jahresergebnis, Zörbig *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August 10:30 DE/Bundesarbeitsminister Heil und Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger, PK zur Nationalen Weiterbildungsstrategie, Berlin 11:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Eröffnung der Messe "WindEnergy Hamburg" *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 5-jährige Bundesobligation über 3 Mrd Euro 11:50 DE/Bundeskanzler Scholz und Bremens Bürgermeister Bovenschulte, PK nach Klausurtagung des Bremer Senats, Berlin *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:00 GB/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede beim Barclays-CEPR International Monetary Policy Forum, London *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens September *** 16:00 US/Neubauverkäufe August 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) M I T T W O C H, 28. September 2022 *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Oktober 08:00 DE/Schulden der öffentlichen Haushalte 1H *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen September *** 09:15 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion bei Veranstaltung des Atlantic Council, Frankfurt *** 10:00 DE/Konjunkturprognose des IMK - Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung 10:30 DE/Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) und Technische Universität München, Online-PK zu DSW-Vorstandsvergütungsstudie *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 11:00 DE/Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin, Verhandlung über die Gültigkeit der Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordnetenversammlungen 11:00 DE/Bundesbank und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), PG zum LSI-Stresstest, Frankfurt 11:00 DE/VöB, PK zur Aktienmarktprognose, Frankfurt *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 12:30 DE/Deutscher Städtetag, PK zum Thema Rettungsschirm für die kommunalen Energieversorger, Kiel 12:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an der Verleihung des Deutschen Schulpreises, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 16:00 DE/Bundeskanzler Scholz und Länder-Ministerpräsidenten, Sonderkonferenz zum Entlastungspaket; anschließend PK, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** - DE/Porsche AG, Ende der Zeichnungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) D O N N E R S T A G, 29. September 2022 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 2Q (12:15 Online-PK), Neustadt/Weinstraße 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Lippstadt *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, ausführliches Ergebnis 3Q, Stockholm 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 09:00 EU/EZB-Direktor Panetta, Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP, Brüssel *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) September *** 09:15 DE/Porsche AG, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse *** 10:00 DE/Wirtschaftsforschungsinstitute, PK zum Herbstgutachten, Berlin *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen September *** 10:00 LT/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Konferenz zum 100-jährigen Bestehen der Lietuvos bankos, Vilnius *** 10:15 NL/EZB-Direktor Elderson, Rede bei Konferenz zu "Moving beyond climate: integrating biodiversity into financial markets", Amsterdam *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen September *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung September 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone September *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) September *** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:15 DE/Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Premierministerin Borne, PK nach Gespräch, Berlin 19:00 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei Konferenz der Cleveland Fed, Cleveland *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q, Beaverton *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen September *** - DE/Stellenindex BA-X September F R E I T A G, 30. September 2022 *** 01:50 JP/Industrieproduktion August *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP/staatliche Statistikbehörde) September *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global September *** 08:00 GB/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q 08:30 DE/Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB), Veranstaltung (digital) zum Thema "Industrieansiedlungen schneller genehmigen. Von Tesla lernen?" *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) September *** 08:45 FR/Privater Verbrauch August 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten September *** 10:00 DE/Oberlandesgericht Celle, Urteil im Kapitalanleger- Musterverfahren gegen VW und Porsche SE 10:00 EU/Dringlichkeitstreffen der Energieminister, Brüssel *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) September *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten August *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) September 11:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, HV, Lippstadt 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen August *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago September *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) September 17:30 ES/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel bei La Toja Forum zu "Fight against inflation", La Toja - EU/Ratingüberprüfungen für Bulgarien (Moody's), Italien (Moody's), Polen (S&P), Türkei (S&P) S A M S T A G, 1. Oktober 2022 - LV/Parlamentswahlen in Lettland S O N N T A G, 2. Oktober 2022 - BR/Wahlen in Brasilien - BG/vorgezogene Parlamentswahlen in Bulgarien ===

