Auch am letzten Handelstag der Woche präsentiert sich der deutsche Aktienmarkt schwach. Die jüngste Häufung von Zinserhöhungen großer Notenbanken stecken den Investoren am Freitagmorgen noch in den Gliedern. Der DAX notiert am Mittag unterhalb der wichtigen Unterstützung 12.265. Die letzte Bastion ist damit gefallen. Dax im Krisenmodus! Zwischen 12.390 und 12.438 liegen die bisherigen Jahrestiefstände vom März und Juli. Sollte der DAX darunter fallen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...