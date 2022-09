Der Post-Konkurrent Fedex will die Kosten im laufenden Geschäftsjahr kräftig drücken. Wie der Konzern am Donnerstag in Memphis mitteilte, sollen die Kosten wegen der trüberen Geschäftslage um 2,2 bis 2,7 Milliarden US-Dollar gesenkt werden. Die Aktie reagiert dennoch mit Kursverlusten und notiert vorbörslich knapp drei Prozent im Minus.Etwa 700 Millionen Dollar von den einzusparenden Kosten sollen im zweiten Quartal durch die Reduzierung der Flugfrequenzen, aufgeschobene Projekte und die Schließung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...