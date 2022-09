Luxemburg (www.anleihencheck.de) - Am kommenden Sonntag 25. September 2022 finden in Italien Parlamentswahlen statt, so die Experten von Carmignac Gestion.Es werde erwartet, dass Giorgia Meloni, Vorsitzende der rechtsgerichteten derzeitigen Oppositionspartei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens), die nächste Ministerpräsidentin des Landes werde und eine Mitte-Rechts-Koalition bestehend aus ihrer Fratelli d'Italia, der Lega Nord und Forza Italia bilde. ...

