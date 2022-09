Paris (www.anleihencheck.de) - Die Inflation verharrt auf hohem Niveau, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate" weekly.Laut einer Rückrechnung des britischen Statistikamts ONS sei die Teuerung zuletzt im Jahr 1982 höher gewesen als heute. Kaum ein Land im Westen leide so sehr unter steigenden Preisen wie Großbritannien. Die neue Premierministerin Liz Truss wolle mit einem 150 Millionen Pfund schweren Ausgabenpaket die sozialen Härten der Inflation abmildern, während die Notenbank mit drastischen Zinserhöhungen dagegenhalte. Nach der kräftigen Leitzinserhöhung der FED habe auch die Bank of England (BoE) an diesem Donnerstag die sogenannte Bank Rate um 50 Basispunkte auf 2,25 Prozent nach oben geschraubt. ...

