Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der DWS Deutschland LC Fonds (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so die Experten von DWS.Der DAX habe im August 4,8% verloren. Der MDAX sei um 7,8% gefallen, der SDAX um 7,4%. Die Warnung des FED-Vorsitzenden Powell vor einer für Haushalte und Unternehmen schmerzhaften Straffung der Geldpolitik, der Anstieg der Inflation im Euroraum auf ein Rekordhoch von 9,1%, Spekulationen über eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte durch die EZB, weltweit sinkende Einkaufsmanagerindices, schwache US-Wohnungsmarktdaten, die erneuten Wartungsarbeiten an der Gaspipeline Nord Stream 1, der dramatische Anstieg der Gas- und Strompreise in Europa, der Sprung der Rendite zweijähriger US-Anleihen auf ein 15-Jahres-Hoch von 3,5%, die zunehmenden Spannungen zwischen China und Taiwan und der anhaltende Krieg in der Ukraine samt der Sorgen über das ukrainische Kernkraftwerk Saporischschja hätten im August 2022 zu Kursverlusten an den Aktienmärkten geführt. ...

