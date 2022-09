Wien (www.fondscheck.de) - Hedgefonds sind in den vergangenen Monaten ihrem Anspruch gerecht geworden und haben Anlegern von der allgemeinen Marktentwicklung unabhängige Renditen beschert, so die Experten von "FONDS professionell".Das stelle der Vermögensverwalter Feri fest. Das derzeitige Umfeld begünstige die Strategien, wie Carsten Hermann, Geschäftsführer von Feri Trust, erläutere: "Hohe Inflation, steigende Zinsen und zunehmende Volatilität spielen Hedgefonds in die Karten. Das anspruchsvolle Marktumfeld eröffnet den Managern Spielräume, abseits der allgemeinen Trends, Gewinne zu erzielen." ...

