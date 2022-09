Die Talfahrt des US-Dollar geht auch am heutigen Freitag weiter. Das Edelmetall erreichte zwischenzeitlich den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren erreicht. Marktbeobachter erklärten die Talfahrt kurz vor dem Wochenende mit einem starken Anstieg der Zinsen an den Kapitalmärkten, was festverzinsliche Papiere für Anleger attraktiver macht als Anlagen in Gold.Im Mittagshandel fiel der Preis für eine Unze des Edelmetalls um rund 27 Dollar auf 1644 Dollar, nachdem die Notierung zuvor bei 1641 Dollar ...

