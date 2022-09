Es wird eine Herausforderung für Anleger, jetzt noch positive Renditen zu erzielen, sagt Carsten Klude, Warburg-Chefvolkswirt im w:o TV-Interview. Wo er allerdings noch Chancen ausmacht, sehen Sie im Video.

Es sei ein "absolutes Ausnahmejahr" gewesen, so Warburg-Chefvolkswirt Klude im w:o TV-Interview. Und auch wenn das "Blutbad" vorbei sei, erwartet Klude noch weitere Kursverluste am Anleihenmarkt.

Der mögliche Endpunkt des Zinszyklus wird derzeit bei 4,5 bis 4,75 Prozent gesehen. Besonders Wachstumswerte, darunter vor allem Tech-Titel, seien demnach unattraktiv. Trotzdem sieht er noch Chancen, bei denen Anleger positive Renditen erzielen können. Welche das sind, sehen Sie im Video.

Moderation: Martin Kerscher, Text: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

