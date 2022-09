FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat 1&1 mit "Hold" und einem Kursziel von 22 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Keval Khiroya beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung des Telekom-Anbieters intensiv mit dem Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes. Das Unternehmen dürfte besonnen vorgehen bei einem Projekt, das nur langfristig Sinn mache. Kurzfristig bleibe der Free Cashflow wohl schwach, aber es bestünden Potenziale durch Übernahmeaktivitäten./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2022 / 06:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005545503

