DJ Novartis will "Top-Five-Player" auf dem US-Pharmamarkt werden

Von Jaimy Lee

NEW YORK (Dow Jones)--Die Novartis AG will in den USA zu den Wettbewerbern aufschließen. Wie der Schweizer Pharmakonzern am Donnerstag gegenüber Investoren mitteilte, strebt er bis 2027 an, einer der "Top-Five-Player" auf dem US-Markt zu werden, und will dabei eine "US-First"-Haltung einnehmen. Novartis ist eines der größten pharmazeutischen Unternehmen der Welt; in den USA war es jedoch 2021 laut Fiercepharma nur das zehntgrößte nach Umsatz.

Der Konzern plane zudem in China ein "Top-Drei-Player" zu werden.

September 23, 2022

