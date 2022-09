NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Shell von 2700 auf 3300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im dritten Quartal dürften die Gewinne der Ölkonzerne erstmals seit sechs Quartalen nicht weiter steigen, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Shell sei langfristig sein Favorit und habe eine Schlüsselrolle bei Flüssiggas. Allerdings werde dieser Markt noch auf Jahre angespannt bleiben./jcf/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2022 / 15:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2022 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BP6MXD84

