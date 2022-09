Leipzig (ots) -Wird es nachfolgenden Generationen zukünftig nicht mehr bessergehen als ihren Eltern? Muss Wohlstand in Zeiten von Klima-, Corona-, Inflations- und Energiekrise neu definiert werden? Wie gelingt eine sinnvolle Balance zwischen individuellem Wohlstand und gesellschaftlichem Gemeinwohl? Welche Hilfen muss der Staat gewähren? Diese und andere Fragen werden bei "Fakt ist! Aus Erfurt" diskutiert: am Montag, 26. September, 20.30 Uhr im Livestream auf mdr.de/fakt-ist und 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen.Andreas Menzel und Lars Sänger moderieren die Sendung, bei der das Live-Publikum wesentlichen Anteil am Gesprächsverlauf hat und sich mit Meinungen, Standpunkten, Erfahrungen und Fragen einbringt. Im Podium stellen sich der Diskussion folgende Gäste:- Antje Tillmann, CDU, Bundestagsabgeordnete- Tina Rudolph, SPD, Bundestagsabgeordnete- Prof. Dr. Ursula Nothelle-Wildfeuer, Professorin für Christliche Gesellschaftslehre, Uni Freiburg- Ole Nymoen, Podcaster "Wohlstand für alle" und Autor aus Jena"Die meisten Menschen erwarten von der Politik, dass ihr aktueller Lebensstandard erhalten bleibt", weiß die Thüringer SPD-Bundestagsabgeordnete Tina Rudolph aus vielen Bürgergesprächen. Doch sie sieht das Wohlstandsversprechen nicht mehr zu halten. "Klar wird der Wohlstand in der nächsten Zeit einen Knick bekommen", sagt auch die Erfurter CDU-Bundestagsabgeordnete Antje Tillmann. Aktuell bräuchten wir deshalb die Solidarität der gesamten Gesellschaft. Mit neuen Staatsschulden lasse sich der Wohlstand jedoch nicht sichern, weil damit die folgenden Generationen unnötige Lasten tragen müssten. Diese Gefahr sieht der 23-jährige Podcaster und Buchautor Ole Nymoen längst nicht so. Zudem fragt er, ob wirklich jeder ein Einfamilienhaus oder ein eigenes Auto brauche. Die Sozialethikerin Prof. Dr. Ursula Nothelle-Wildfeuer plädiert für eine neue Definition von Wohlstand. Sie fordert eine ehrliche Antwort auf die Frage, was jeder selber finanzieren kann.Fakt ist! Aus Erfurt: War's das mit dem Wohlstand für alle?Montag, 26.09.2022, 20.30 Uhr im Live-Stream auf mdr.de/fakt-istMontag, 26.09.2022, 22.10 Uhr im MDR-FernsehenNach der Ausstrahlung ein Jahr in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/fakt-ist/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi8xZTFlMDU5Mi03NTViLTRjNzMtODA5Mi1mZWQzYTk4MTViN2E)www.mdr.de/fakt-istPressekontakt:MDR Landesfunkhaus Thüringen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Jens Borghardt, Tel.: (0361) 2 18 12 96, E-Mail: Jens.Borghardt@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5328553