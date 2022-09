Die Angst vor einer Rezession hat die Aktienmärkte in den USA fest im Griff. Befeuert wurden die Sorgen auch am Freitag von dem resoluten Vorgehen der US-Notenbank Fed, die im Kampf gegen die Inflation auch wirtschaftliche Schäden in Kauf nimmt. Vor diesem Hintergrund notieren die großen US-Indizes auch am Freitag deutlich im Minus.Der US-Leitindex Dow Jones Industrial notiert rund eine halbe Stunde nach Handelsbeginn 1,3 Prozent niedriger auf 29.702 Punkte. Damit taucht der Dow wieder unter die ...

