NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16,80 Euro belassen. Etablierte Fluggesellschaften sollten auf der Hut sein wegen der Konkurrenz durch den Billigflieger, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sollte dieser neue Strecken anbieten, sänken die Ticketpreise auf diesen Strecken im ersten Jahr für gewöhnlich um etwa 24 Prozent. Für die schlechter aufgestellten Airlines sei dies für gewöhnlich ein Problem./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2022 / 05:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2022 / 05:12 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE00BYTBXV33

