Mit dem Zinsschritt vom Mittwoch hat die Fed eine Verkaufswelle losgetreten. Der DAX fällt am Freitag auf ein neues Jahrestief, in den USA sind die Futures allesamt rot. Doch Angst und Panik sind immer schlechte Ratgeber. Anleger sollten lieber an die altbewährten Tipps von Legenden wie Warren Buffett denken.Einer der besten Ratschläge, die Buffett jemals gegeben hat, war, bei Unternehmen auf eine starke Marktstellung zu achten. Gerade in diesen stark herausfordernden Zeiten ist der Burggraben immens ...

