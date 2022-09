Die Credicore Pfandhaus GmbH hat mit Abschluss eines langfristigen Pachtvertrags für Räumlichkeiten in München, ehemals Bankfiliale, den Grundstein für die beschlossene Expansionsstrategie gelegt. "Wie schon an unserem Stammsitz in Hamburg haben wir uns auch in München für die Räumlichkeiten einer ehemaligen Bankfiliale entschieden, da wir so das Tresor- und Sicherheitskonzept nach Bankenstandard, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...