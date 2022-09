Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA3808958050 Golden Dawn Minerals Inc. 23.09.2022 CA13875F1018 CANXGOLD MINING CORP. 26.09.2022 Tausch 1:1

CA72750P1053 PlantX Life Inc. 23.09.2022 CA72750P3034 PlantX Life Inc. 26.09.2022 Tausch 20:1

IT0005218752 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 23.09.2022 IT0005508921 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 26.09.2022 Tausch 100:1

US0357104092 Annaly Capital Management Inc. 23.09.2022 US0357108390 Annaly Capital Management Inc. 26.09.2022 Tausch 4:1

US05360L2051 Avenue Therapeutics Inc. 23.09.2022 US05360L3042 Avenue Therapeutics Inc. 26.09.2022 Tausch 15:1

CA38141A1075 Goldgroup Mining Inc. 23.09.2022 CA38141A4046 Goldgroup Mining Inc. 26.09.2022 Tausch 10:1

MHY8897Y1804 TOP Ships Inc. 23.09.2022 MHY8897Y1986 TOP Ships Inc. 26.09.2022 Tausch 20:1

US59564R3021 Midatech Pharma PLC 23.09.2022 US59564R5000 Midatech Pharma PLC 26.09.2022 Tausch 5:1

