Vaduz (ots) -Unter dem Titel "Der Einfluss der Verhaltenspsychologie auf die Mobilität" veranstaltete die Regierung gemeinsam mit der LIEmobil am Freitag, 23. September 2022, im Rahmen der Liechtensteinische Industrie-, Handels- und Gewerbeausstellung (LIHGA) in Schaan ein öffentliches Mobilitätsforum.Anlässlich des Forums hielt die Autorin Katja Diehl ein Impulsreferat zum Thema Mobilität mit dem Fokus auf die Verhaltenspsychologie. Im Anschluss daran diskutierten die Referentin, Infrastrukturministerin Graziella Marok-Wachter, LIEmobil-Geschäftsführer Jürgen Frick und LIHK-Vertreter Patrick Elkuch über unterschiedliche Aspekte zur Frage, weshalb Menschen sich für ein bestimmtes Verkehrsmittel entscheiden und wie bestehende Gewohnheiten verändert werden können.Das Mobilitätsforum fand seinen Abschluss in einem Apéro, in dessen Rahmen die Gespräche und Diskussionen in kleineren Runden weitergeführt wurden.