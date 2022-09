Mit dem Abschluss der siebten Aufstockung des Globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria am Mittwoch ruft die AIDS Healthcare Foundation (AHF) China dazu auf, den Zusagen der anderen wohlhabenden Nationen in Höhe von mehreren Milliarden Dollar zu entsprechen.

"Nach einer weiteren Konferenz zur Wiederaufstockung des Globalen Fonds versäumt es China wieder einmal, seinen Beitrag zu leisten", so Michael Weinstein, Präsident der AHF. "Wir appellieren an China, dem Beispiel von Ländern wie Frankreich, Deutschland, Kanada und Japan zu folgen, einen angemessenen Beitrag zu leisten und mindestens 1 Milliarde Dollar für den Globalen Fonds bereitzustellen. Mit einem signifikanten Beitrag Chinas könnte der Fonds dem Ziel der siebten Aufstockung von 18 Milliarden Dollar ein gutes Stück näher kommen."

Selbst nachdem China in der Vergangenheit über 802 Millionen Dollar an Unterstützung aus dem Globalen Fonds erhalten hat, hat das Land in den letzten beiden Finanzierungsperioden (2017-2019, 2020-2022) jeweils nur knappe 18 Millionen Dollar beigesteuert obgleich es die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist.

Dem Globalen Fonds wurden im Zuge der siebten Aufstockung 14,25 Milliarden Dollar zugesagt, darunter 10 Millionen Dollar von der AHF, wie deren Präsident Michael Weinstein auf der Geberkonferenz bekannt gab. Die Zusagen von Italien und dem Vereinigte Königreich, das in der Vergangenheit weit über 1 Milliarde Dollar an den Fonds gezahlt hat, stehen noch aus und werden in Kürze erwartet.

Die AIDS Healthcare Foundation (AHF) ist eine globale Non-Profit-Organisation, die über 1,6 Millionen Menschen in 45 Ländern weltweit in den USA, in Afrika, Lateinamerika/Karibik, im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa medizinische Spitzenversorgung und Unterstützung bietet. Wir sind derzeit der größte Non-Profit-Anbieter von HIV/AIDS-Hilfe auf der Welt. Um mehr über die AHF zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website: www.aidshealth.org und unseren Facebook-Kanal: www.facebook.com/aidshealth. Folgen Sie uns außerdem auf Twitter: @aidshealthcare und Instagram:aidshealthcare.

