RoboSense, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten LiDAR-Sensorsystemen, gab bekannt, dass der XPENG G9 mit zwei RoboSense Smart Solid-State LiDARs der zweiten Generation (RS-LiDAR-M1) ausgestattet wird. Am 21. September veranstaltete XPENG Motors das Online-Launch-Event "G9 Flagship SUV Immersive Experience" und stellte den XPENG G9 offiziell vor. Der XPENG G9 wird als "der am schnellsten aufladbare Elektro-SUV der Welt" bezeichnet. Er hat einen echten Durchbruch erzielt und sich von der Entwicklung "unabhängiger Funktionen" zur "globalen Intelligenz" gewandelt.

Das Modell G9 ist ein weiterer Beweis für die Innovationskraft von XPENG im Bereich der intelligenten Lösungen. Angefangen bei den Funktionen für autonomes Einparken über die Sprachsteuerung bis hin zur Fahrerassistenz nutzt der G9 den XNGP, das ADAS der zweiten Generation von XPENG, der mit zwei RoboSense Solid-State LiDARs der zweiten Generation ausgestattet ist, um intelligente Fahrerassistenz in allen Szenarien zu realisieren.

Das Erfassungssystem der X-Version der G9 verwendet 31 Sensoren. Insbesondere werden zwei RoboSense Solid-State LiDARs der zweiten Generation unter den Scheinwerfern auf beiden Seiten des Fahrzeugs eingesetzt, die einen horizontalen Sichtbereich von 180° abdecken und so die Größe des vertikalen toten Winkels effektiv reduzieren. Auf diese Weise lassen sich verschiedene komplexe Fahrszenarien in städtischen Gebieten besser bewältigen. Dies verbessert das intelligente Fahrerlebnis des G9 erheblich und macht es möglich, sich anmutig durch den hektischen Stadtverkehr zu bewegen.

Mit zwei intelligenten Festkörper-LiDARs zur Leistungssteigerung integriert XNGP ADAS die neue Generation visueller Wahrnehmungs- und Sensorfusionstechnologien, leistungsfähigere Rechenalgorithmen sowie Entscheidungs- und Planungsfähigkeiten, die eine vollständige Abdeckung alltäglicher Fahrszenarien wie Autobahnen, Stadtautobahnen, Haupt- und Nebenstraßen, Parkstraßen und Verbindungspunkte wie Hochgeschwindigkeitsmautstellen, Parkplatzschranken usw. erreichen und so zu einem fortschrittlichen intelligenten Fahrerassistenzsystem werden, das den täglichen Anforderungen des Berufsverkehrs gerecht wird.

In Übereinstimmung mit den strengen Standards für Personenkraftwagen hat das RoboSense Solid-State LiDAR der zweiten Generation eine Reihe von Zuverlässigkeitsprüfungen erfolgreich absolviert und erfüllt vollständig die Anforderungen an Sicherheit, Zuverlässigkeit, Lebensdauer und andere Leistungsmerkmale des XPENG G9 in Hochgeschwindigkeits- und komplexen städtischen Straßenszenarien.

Dank seiner führenden technologischen Stärken im Bereich LiDAR hat RoboSense Design-Wins für mehr als 50 Modelle von Unternehmen wie XPENG, Great Wall Motor, BYD, FAW Hongqi, GAC AION, ZEEKR, WM Motor, Lotus Cars, Lucid Motors, Inceptio Technology und Zhito Technology erzielt. RoboSense wird sich stets um technologische Innovationen bemühen und die Großserienproduktion intelligenter Fahrzeuge weiter vorantreiben.

Über RoboSense

RoboSense (Suteng Innovation Technology Co., Ltd.) ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten LiDAR-Sensorsystemen. Mit einem umfassenden Portfolio an LiDAR-Sensoren, KI-Algorithmen und IC-Chipsätzen transformiert RoboSense herkömmliche 3D-LiDAR-Sensoren in umfassende Systeme zur Datenanalyse und -interpretation.

Über XPeng Inc.

XPeng ist ein führendes chinesisches Unternehmen für Smart EVs, das Smart EVs entwirft, entwickelt, herstellt und vermarktet, die eine große und wachsende Zahl technikbegeisterter Verbraucher aus der Mittelschicht ansprechen. Die Mission von XPeng lautet, die Smart EV Transformation mit Technologie und Daten voranzutreiben und so das Mobilitätserlebnis der Zukunft zu gestalten.

