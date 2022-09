Das neue Positionspapier der Europäischen Handelskammer in China beschreibt, wie China und Europa auseinanderdriften. Dabei gibt sie beiden Seiten Empfehlungen, was unternommen werden kann, um dem Nutzen beider Länder dienlich zu sein. Leider ist zu befürchten, dass beide Seiten diese Empfehlungen nicht umsetzen werden. Jörg Wuttke - Gesicht Europas in China Wenn es so etwas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...