Hannover (ots/PRNewswire) -Sinosynergy, ein weltweit führender Anbieter von Wasserstoff-Brennstoffzellen-Produkten und -Lösungen, hat den ersten Wasserstoff-Brennstoffzellen-Reisebus in Europa auf der IAA TRANSPORTATION 2022 vorgestellt, der weltweit größten und wichtigsten Messe für die Transport- und Logistikbranche, die vom 20. bis zum 25. September in Hannover, Deutschland, stattfindet.Als Europadebüt von Sinosynergy stellt das Unternehmen einen "Hydrogen Fuel Cell Journey Coach" vor, der gemeinsam mit Allenbus, Feichi, Marcopolo und Danfoss entwickelt wurde. Der für den europäischen Markt nach EU-Normen konzipierte Bus kann bis zu 53 Fahrgäste befördern, mehr als 500 km weit fahren und die normale Betankungszeit beträgt nur 5 Minuten. Der emissionsfreie Reisebus wird von überlegenen Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen angetrieben und ist somit umweltfreundlicher. Zusammen mit Partnern plant Sinosynergy, diesen Bus auf dem europäischen, südostasiatischen und amerikanischen Markt anzubieten.Sinosynergy stellt auf der IAA 2022 auch seine verschiedenen branchenführenden Produkte vor, von flexiblen Graphit-Bipolarplatten über Brennstoffzellenstapel bis hin zu Systemen. Der Synstack GIII zum Beispiel ist der weltweit führende Plattenstapel, dessen Single-Stack-Ausgangsleistung 200 kW übersteigt und der sich hervorragend für niedrige Temperaturen und raue Umgebungen eignet. Das SynRoad H240-Brennstoffzellensystem ist das erste in der Branche, das das modulare Designkonzept anwendet und eine Spitzenleistung von 270 kW aufweist. Sein Designstandard deckt Szenarien wie Straßentransport, Schienentransport, Schiffe, bewegliche Kraftwerke und feste Stromerzeugung ab.Ein Pionier und Innovator der internationalen WasserstoffindustrieDer immer stärkere Fokus auf grüne Lösungen und Kohlenstoffneutralität trägt zur strategischen Ausrichtung des Unternehmens bei. Sinosynergy hat sein Produktportfolio in der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette erweitert. Darüber hinaus ist die Produktpalette des Unternehmens in Wasserstoff-Brennstoffzellenbussen, -LKWs, -Gabelstaplern und -Zügen mit praxiserprobten Betriebsdaten auf den Straßen unterwegs. Außerdem werden zunehmend Projekte für stationäre Stromerzeugungsanlagen entwickelt.Cynthia Zhu, CEO von Sinosynergy International, erklärte: "Als Wegbereiter innovativer Wasserstofflösungen sind wir bestrebt, die fortschrittliche Wasserstofftechnologie weltweit zu entwickeln und voranzutreiben. Unser Europa-Debüt auf der IAA 2022 ist der Beginn unseres Markteintritts in Europa und ein wichtiger Meilenstein für unsere Internationalisierungsstrategie. In Zukunft möchten wir eng mit unseren internationalen Partnern zusammenarbeiten, um zur Entwicklung der Wasserstofftechnologie beizutragen und gemeinsam für eine sauberere und grünere Zukunft zu sorgen."Informationen zu Sinosynergy:Die im Juni 2015 gegründete Guangdong Sino-Synergy Hydrogen Technology Co., Ltd. ("Sinosynergy") ist ein Hightech-Unternehmen, das weltweit führende Produkte und Lösungen für Wasserstoff-Brennstoffzellen anbietet. Sinosynergy hat die Kapazität, 20.000 Wasserstoff-Brennstoffzellen-Stacks pro Jahr zu produzieren, und ist damit einer der größten Hersteller weltweit. Derzeit hat das Unternehmen fast 5.000 Fahrzeuge auf der ganzen Welt im Einsatz, die mit seinen Stacks ausgestattet sind und saubere Energie für eine grünere Zukunft liefern.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.sinosynergypower.com/eindex.htmlFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1905716/Hydrogen_Fuel_Cell_Journey_Coach.jpg Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1905717/SynRoad_H240.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sinosynergy-prasentiert-ersten-wasserstoff-brennstoffzellen-reisebus-in-europa-auf-der-iaa-2022-301632276.htmlPressekontakt:Quorra Li,liqinrui@sinosynergypower.comOriginal-Content von: Sinosynergy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165455/5328632