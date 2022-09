FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Airbus nach einem Kapitalmarkttag von 111 auf 93 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Flugzeugbauer habe trotz der gegenwärtigen Lieferkettenproblematik seinen Jahresausblick bestätigt, was nicht der Konsenserwartung entsprochen habe, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das angestrebte Hochlaufen der Produktion bleibe der Knackpunkt für die Aktie./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2022 / 12:06 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2022 / 12:23 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000235190

