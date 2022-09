Den Märkten ist es am Donnerstag kaum gelungen, sich von den heftigen Rückschlägen des Vortags zu erholen. Steigende Zinsen und die Aussicht auf eine Rezession lasten vor allem auf Tech-Aktien noch spürbar. Ausnahmen davon gibt es leider nur wenige und die meisten Titel bewegten sich gestern wieder einmal in die Tiefe.Einzig Salesforce (US79466L3024) konnte mit Kursgewinnen von 1,7 Prozent auf sich aufmerksam machte, nachdem das Unternehmen langfristig schwer steigende Umsätze in Aussicht stellte. Zusammen mit den traumhaften Margen ergibt sich für die ...

