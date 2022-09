Freiburg (ots) -



Rund 8000 waren es in Freiburg, 15 000 Teilnehmer beim Klimastreik in Hamburg und mehr als 36 000 in Berlin - Fridays for Future und viele Sympathisanten haben gezeigt, dass sie ihren Elan weder in der Sommerhitze verloren haben noch in einer Art Krisen-Schockstarre feststecken. Das verdient Respekt. Demonstrationen leben ja oft von dem einen Moment, der alle aufrüttelt oder ärgert und auf die Straße treibt. Die Langstrecke aber ist die anstrengende Disziplin - auch beim Klimastreik. Zumal die erste Generation der Streikenden inzwischen von der Schule an die Uni gewechselt ist. Es ist gut für die politische Wetterlage im Land, dass diese Klima-Apo weitermacht. Eine außerparlamentarische Opposition für den Klimaschutz ist gerade in Zeiten der sich verschränkenden Krisen wichtig. http://www.mehr.bz/khs267j



