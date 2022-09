Deutsche Biotech-Unternehmen ganz vorn bei der Entwicklung nukleinsäurebasierter Medikamente in der Kategorie "Sprunginnovationen"

Am 13. September wurden beim "Pharma Trend Image Innovation Award" die Gewinner des Awards "Das innovativste Produkt" in der Kategorie "Sprunginnovationen" bekannt gegeben. Cardior Pharmaceuticals nahm den Spitzenplatz ein, gefolgt von RNATICS, der dritte Platz ging an Pantherna Therapeutics. Die drei deutschen Unternehmen wurden jeweils für die Entwicklung nukleinsäurebasierter Medikamente ausgezeichnet. Außerdem wurden die Gewinner von "Die Goldene Tablette" gekürt und das Pharma Trend Ranking mit den besten Pharmaunternehmen veröffentlicht.

Seit dem Jahr 2000 werden die Pharma Awards "Die Goldene Tablette" und "Innovativstes Produkt" für Innovation und Nachhaltigkeit verliehen. Grundlage für die Auszeichnung und das Ranking bildet die Marktforschungs-Umfrage Pharma Trend, die in diesem Jahr unter 1.400 Ärzten, Apothekern und Patienten durchgeführt wurde. Die Preisverleihung auch Pharma-Oscar genannt fand im Auditorium des Deutschen Museums in München unter der Schirmherrschaft des bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek statt.

Zum zweiten Mal wurde in Kooperation mit BioM, der Netzwerkorganisation der biotechnologischen Industrie in München und Bayern, der Award "Most Innovative Product" in der Kategorie Sprunginnovationen vergeben. Bewerben konnten sich Unternehmen, deren Geschäftsbasis die Entwicklung nukleinsäurebasierter Medikamente ist und die die europäischen KMU-Kriterien erfüllen. Bei der Bekanntgabe der Gewinner betonte Prof. Ekkehard Leberer, Senior Life Sciences Consultant elbiocon und Vorsitzender der Jury: "Die Nukleinsäure-Arzneimittelentwicklung ist hochinteressant, weil man aktive Moleküle am Reißbrett entwickeln kann. Wir stehen am Anfang einer Entwicklung für ein neues wichtiges Standbein der Medikamentenentwicklung."

Die drei Preisträger der Kategorie "Sprunginnovationen" und ihre Projekte im Detail:

1. Platz: Cardior Pharmaceuticals

CDR132L, ein RNA-Oligonukleotid zur Behandlung von Herzinsuffizienz

Herzerkrankungen sind nach wie vor weltweit die häufigste Todesursache und stellen für die betroffenen Patienten und ihre Angehörigen eine enorme langfristige Belastung dar. Cardiors CDR132L verfolgt einen komplett neuen Therapieansatz. Es blockiert selektiv abnormal hohe Spiegel der nicht-kodierenden microRNA miR-132, einem zentralen Auslöser krankhafter kardialer Umbauprozesse, die die Gesamtfunktion des Herzens beeinträchtigen. Durch die Normalisierung der miR-132-Spiegel kann CDR132L diesen schädlichen Prozessen im Herzen dauerhaft entgegenwirken und eine weitere Schädigung verhindern oder sogar rückgängig machen. Im Gegensatz zu den derzeit verfügbaren Behandlungen, die in erster Linie die Symptome lindern, soll CDR132L die Grundursache der Krankheit angehen und einen potenziell heilenden Ansatz bieten, um die Lebensdauer der Patienten zu verlängern und ihre Lebensqualität zu verbessern.

2. Platz: RNATICS

RCS-21, ein inhalierbares RNA-Medikament zur Behandlung schwerer Verläufe von COVID-19

Bei schweren Verläufen von COVID-19 kommt es in der Regel zu einer übertriebenen Aktivierung des Immunsystems. Diese Überaktivierung führt zu Lungenschäden und anschließender Vernarbung. RNATICS hat einen RNA-basierten Inhibitor entwickelt, der speziell gegen die Überaktivierung von Alveolar-Makrophagen, Immunzellen der Lunge, wirkt, und eine dauerhafte Schädigung der Lunge verhindert. Da das Wirkprinzip nicht am Virus selbst ansetzt sondern an der übertriebenen Immunantwort, ist davon auszugehen, dass RCS 21 unabhängig von der Virusvariante wirksam ist und auch bei Patienten mit Long-Covid eingesetzt werden könnte.

3. Platz: Pantherna Pharmaceuticals

PAN004 ist ein neuartiges, erstklassiges Medikament zur Behandlung von Lungenödemen bei akutem Lungenversagen (ARDS), wofür es derzeit keine wirksamen Therapien gibt. Diese neuartige, proprietäre mRNA-LNP-Technologie ermöglicht die lokalisierte Expression eines Tie2-Agonisten im vaskulären Endothel der kapillaren Blutgefäße der Lunge. Krankheitsbedingte Entzündungsreize lösen eine Störung der endothelialen Barriere in den Kapillaren aus, was zu Lungenödemen und Hypoxie führt. PAN004 soll diesen zentralen Pathomechanismus frühzeitig unterbrechen und ARDS-Patienten vor einem schweren Verlauf oder Tod schützen.

