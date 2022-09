Changsha, China (ots/PRNewswire) -Im September 2022 ist der Internationale Tag der Nächstenliebe und fällt mit dem 30-jährigen Jubiläum der Gründung von Zoomlion zusammen. In den vergangenen drei Jahrzehnten ist Zoomlion seiner sozialen Verantwortung aktiv nachgekommen, hat mit Wohltätigkeitsorganisationen und Notfalldiensten zusammengearbeitet und engagiert sich kontinuierlich für die Bekämpfung der Armut und andere wichtige soziale Belange.Im Zuge seines 30-jährigen Jubiläums feiert Zoomlion seine kontinuierlichen Durchbrüche und Entwicklungen sowie das unerschütterliche Engagement des Unternehmens für soziale Verantwortung. Zoomlion ist davon überzeugt, dass Philanthropie in Unternehmen für mehr Integration, Widerstandsfähigkeit und soziale Bindung sorgt. Zoomlion konzentriert sich auf die Bedürfnisse benachteiligter Gruppen durch philanthropische Aktionen und trägt zur Entwicklung von Kultur, Wissenschaft und Sport in der Gesellschaft bei und fördert die Rechte marginalisierter und benachteiligter Gruppen.Zu den Höhepunkten der weltweiten Initiativen zur sozialen Verantwortung von Zoomlion gehören:Weltweite PandemiehilfeZu Beginn der Covid-19-Pandemie, als die Nachfrage nach medizinischer Ausstattung groß war, spendete Zoomlion drei Chargen mit fast 700.000 medizinischen Schutzmaterialien an 43 Länder und Regionen, um die Menschen vor Ort im Kampf gegen die Pandemie zu unterstützen.Spenden von Nutzfahrzeugen zur Förderung der lokalen Entwicklung- Zuckerrohrerntemaschinen zur Unterstützung des Agrarsektors in der Dominikanischen Republik.- 20 Millionen Yuan für Aserbaidschan, darunter 45 Sanitär- und Reinigungsfahrzeuge.- Hilfe für landwirtschaftliche Geräte in Osttimor im Wert von mehr als 3 Millionen Yuan.Aktive Beteiligung an der ErdbebenhilfeZoomlion setzt seine Ausrüstung auch aktiv ein, um umfassende soziale Verantwortung bei der Bekämpfung von Erdbeben, Überschwemmungen und Dürren zu übernehmen, und beteiligte sich tatkräftig an der Rettung der von den Erdbeben in Wenchuan, Yushu und Ya'an Betroffenen und an der Instandsetzung der beschädigten Infrastruktur. Am 5. September, als Luding von einem Erdbeben der Stärke 6,8 erschüttert wurde, beteiligte sich Zoomlion umgehend mit acht Kränen und Baggern an den Rettungs- und Katastrophenhilfsmaßnahmen.Bildung und ArmutsbekämpfungSeit mehr als 20 Jahren initiiert Zoomlion eine Reihe von Hilfsprojekten zur Verbesserung von Bildungseinrichtungen in abgelegenen Gebieten, verbunden mit qualitativ hochwertigen Bildungsressourcen, die den Studierenden helfen, ihr Studium erfolgreich abzuschließen. Bis heute hat das Unternehmen mehr als 28 Millionen Yuan gespendet und über 45.000 Studierenden den Zugang zu Universitäten ermöglicht.Zoomlion setzt sich aktiv für die von den Vereinten Nationen vorgeschlagenen 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (https://sdgs.un.org/goals) ein. Neben "Gesundheit und Wohlbefinden" und "Hochwertige Bildung" fördert Zoomlion auch die Ziele "Saubere Energie" mit seinen Innovationen im Bereich nachhaltiger Produkte und umweltfreundlicher Herstellungsprozesse und nimmt damit seine Verantwortung als internationaler Unternehmensbürger wahr.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1906195/1.jpgPressekontakt:Chengkun Liu,0731-8993-2001,349022990@qq.comOriginal-Content von: Zoomlion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/101692/5328672