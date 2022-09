Beteiligung immer wertvoller: Nova Minerals: Nordamerikanische Lithiumlieferkette entsteht

Anzeige / Werbung

SLR erwartet 2025 mit Produktionsbeginn von Lithium-Hydroxid. Diese Chemikalie wird aus lithiumhaltigen Spodumen-Mineralen gewonnen. Dafür muss noch eine Produktionsstätte gefunden/errichtet werden.



Snow Lake Resources, die Lithium-Beteiligung von Nova Minerals Limited (ASX: NVA, FSE: QM3) hat mit LG Energy Solution die Absichtserklärung zum Aufbau einer heimischen Lithium-Lieferkette für den nordamerikanischen Elektrofahrzeugmarkt unterzeichnet. Die Bestrebungen der USA und Kanadas, von Lithium-Lieferungen aus dem Ausland unabhängiger zu werden, nehmen damit eine immer konkretere Gestalt an.

Soll die Wende hin zur Elektromobilität in Nordamerika kein Rohrkrepierer werden, muss die Versorgung mit Lithium gesichert sein. Das gelingt am besten, wenn heimisches Lithium zur Verfügung steht und dieses auch in Anlagen, die auf dem nordamerikanischen Kontinent errichtet werden, weiterverarbeitet wird.



Die von Snow Lake Resources und LG Energy Solution unterzeichnete Absichtserklärung bringt die Staaten Nordamerikas diesem Ziel einen wichtigen Schritt näher. Auf Lithium aus nordamerikanischer Produktion und Reinigung zurückzugreifen, ist dabei nicht nur ein Wunsch, sondern wie die aktuellen Lieferprobleme in vielen Teilen der Wirtschaft zeigen, auch faktisch ein Muss.



Nova Minerals Beteiligung will bereits 2025 das erste Lithium liefern

Anderenfalls besteht die Gefahr, dass ausländische Staaten und ihrer Herrscher darüber entscheiden, ob in den USA und in Kanada Elektrofahrzeuge produziert werden können oder nicht. Nova Minerals Beteiligung Snow Lake Resources und LG Energy Solution werden deshalb in den kommenden Monaten gemeinsam prüfen, ob die Möglichkeit besteht, im kanandischen CentrePort bei Winnipeg in der Provinz Manitoba eine erste Lithiumhydroxid-Verarbeitungsanlage zu errichten.



Für den Betrieb dieser Anlage ist derzeit geplant, dass Snow Lake Resources über einen Zeitraum von zehn Jahren Lithium an LG Energy Solutions liefert. Die Lieferungen sollen aufgenommen werden, sobald die derzeit für das Jahr 2025 vorgesehene Lithium-Produktion auf dem Thompson-Brothers-Projekt von Snow Lake Resources angelaufen ist.





Zentrale Lage des Thompson Brothers Lithium-Projektes

in Manitoba





Noch unterliegt die in der unverbindlichen Absichtserklärung ausgedrückte Partnerschaft einer Reihe von Bedingungen. Sie müssen in den kommenden Monaten nach und nach erfüllt werden und sehen u.a. eine Due-Diligence-Prüfung durch beide Parteien vor. Schon jetzt wird in Zusammenarbeit mit Primero bereits eine Scoping-Studie durchgeführt. Sie zielt darauf ab, die Technologien, Innovationen und Fähigkeiten zu ermitteln, die für die Errichtung einer Lithiumhydroxidanlage von Weltklasse in der Provinz Manitoba erforderlich sind.







