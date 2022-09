Aktien Wochenrückblick - Wumms. Kurse nähern sich den Corona-Tiefs vom März 2020. Kurse brausen in die Tiefe, befeuert von einer in dieser Höhe erwarteten 0,75 % Zinserhöhung der FED am Mittwoch. Inflationsängste, Rezessionsängste, "unbezahlbare Energiepreise" - Gemengelage, die auch Gelegenheiten schafft. Und auch wenn die Kurseinbrüche der operativ enttäuschenden SUSE, Hypoport, Varta oder CropEnergies übertrieben erscheinen mögen, so gibt es neben den operativ schwächelnden Unternehmen auch einige Aktien, die mittlerweile spannende Bewertungen erreicht haben. So wie der Salzgitter-Konzern mit ...

