Rohöl Crash! (Update)

Ziel fast erreicht! Doch das ist nicht das Ende der Abwärtswelle... Die Hurricane Season in den USA hat ihren Zenit überschritten. Dieser liegt um den 10. September herum. Von da an sinkt die Häufigkeit und Intensität der Hurricanes bis Anfang November üblicherweise schrittweise ab. Bereits IN der Hurricane-Season war Öl schwächer, als es saisonal typischerweise der Fall ist. Ein regelmäßig schwacher Jahresabschnitt steht mit der Zeit von Mitte Oktober bis Mitte Dezember noch bevor. Die Shortseite ist somit weiter Trumpf und das zweite Ziel von 60 US-Dollar aus unserer letzten Analyse behält seine Gültigkeit.

