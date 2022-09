Die Qualität von Realty Income (WKN: 899744) und die Definition eines Dividendenkönigs kennt so ziemlich jeder Einkommensinvestor. Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust bringt es auf ein Historie von 627 Ausschüttungen jeweils jeden Monat in Folge. Sowie gleichzeitig 117 Erhöhungen in einem Zeitraum von 53 Jahren. Die Definition eines Dividendenkönigs sieht vor, dass wir eine Historie von 50 Jahren benötigen, in denen jeweils die eigene Dividende jedes Jahr angehoben worden ist. Passt ...

