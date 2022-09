Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der ATX ist weiterhin unter Druck, die 2.900 Punkte konnten nicht gehalten werden, und so wie es aussieht, wird auch die 2.800-Punkte-Marke fallen. Wie bereits in der letzten Woche an dieser Stelle erwähnt generieren die technischen Indikatoren (MACD, Momentum, Stochastics, etc.) nun durchwegs Verkaufssignale, die Stärke des Abwärtstrends nimmt deutlich zu (siehe DMI/ADX). Der Blick ist nach unten gerichtet, zum Tiefstand der letzten 12 Monate, der bei 2757 Punkten liegt, fehlt leider nicht mehr viel."

