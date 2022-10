BYD hat zuletzt glänzende Zahlen geliefert. Der Elektroautohersteller hat im September 201.259 New Energy Vehicles (NEVs) ausgeliefert. Das bedeutete den siebten Rekordmonat in Folge. Die Aktie machte einen Satz nach oben. Wie geht es weiter?BYD zeigt weiterhin eine extrem starke Dynamik bei den Verkaufszahlen. Das sollte anhalten: Der Elektroautobauer erschließt regelmäßig neue Märkte und weitere Elektromodelle sind in der Pipeline, die bald ausgerollt werden.Ohnehin zeigt das chinesische EV-Segment ...

