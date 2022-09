Forex, Indizes, Kryptowährungen: Was ist Wochenendhandel?

Der Wochenendhandel ermöglicht es Ihnen, auf Forex, Indizes und Kryptowährungen samstags und sonntags zu handeln. Bei wichtigen Ereignissen müssen Sie also nicht warten, bis die Märkte am Montag (oder für Forex: Sonntag) wieder öffnen, sondern können potentielle Handelschancen direkt wahrnehmen. Die Wochenendpreise von Indizes und Forex werden separat von den Preisen an Wochentagen quotiert. Unsere Preisbildung für den Wochenendhandel basiert auf den zugrunde liegenden Marktkonditionen wie Volatilität, unter Einbeziehung der Kundenaktivität sowie der aktuellen Nachrichten. Halten Sie Ihre Wochenendpositionen auf Indizes und Forex nach dem Handelsschluss am Sonntag bzw. Montag offen und Sie werden mit allen Stops und Limits in reguläre Wochentagspositionen gerollt. Die zugrunde liegenden Märkte für Kryptowährungen bleiben über das Wochenende geöffnet. Sie eröffnen also eine Position auf unseren regulären Wochentagsmärkten. Ihre Positionen bleiben über das Wochenende aktiv und Ihre Stops und Limits können weiterhin ausgelöst werden. Erfahren Sie mehr darüber, wie der Wochenendhandel funktioniert Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.