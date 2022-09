Wir können den Ansatz von Warren Buffett auf vielfältige Art und Weise beschreiben. Einige definieren ihn als Value, andere als unternehmensorientiert. Wieder andere sagen, dass er ein Contrarian sei. Im Endeffekt ist wenig davon falsch, sondern in Graustufen erhalten wir ein vollständigeres Bild. Schließlich definiert Warren Buffett sich selbst als unternehmensorientierten Investor, der gerne Qualität zu einem guten Preis kauft. Letzteres mag ein Quäntchen Value miteinbeziehen. Oder auch das Contrarian-Investieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...