In der Kalenderwoche 38 (19.09. bis 23.09.22) hat die öffentliche Zeichnungsphase für die neue sechsjährige Unternehmensanleihe 2022/28 der Semper idem Underberg AG (ISIN: DE000A30VMF2) begonnen, die Zeichnungsfrist endet am 28. September 2022. Zudem wurde die Zinsspanne des Bonds von Seiten der Emittentin weiter eingegrenzt und wird nunmehr in einem Bereich zwischen 5,50% und 6,00% p.a. liegen. Die Anleihe hat ein Zielvolumen von 75 Mio. Euro. Des Weiteren hat das Underberg-Management in dieser Woche einen Informations-Call für Investoren durchgeführt und die aktuelle Entwicklung des Unternehmens geschildert. Der Zinskupon der neuen fünfjährigen Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A3K73Z7) der R-LOGITECH S.A.M. wird einen Zinskupon in Höhe von 10,25% p.a. haben. Der Zinskupon wurde auf Basis eines institutionellen Bookbuilding-Verfahrens festgelegt. Die Anleihe hat ein Volumen von bis zu 250 Mio. Euro und richtet sich mit einer Mindeststückelung von 100.000 Euro an qualifizierte Anleger. Institutionelle Anleger R-LOGITECH-Anleihe 2018/23 können ihre Schuldverschreibungen in die neue Anleihe tauschen. Der Umtausch und die Privatplatzierung erfolgen bis zum ...

