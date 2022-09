Unglaublicher Zuwachs!: Keine Marktsorgen: Stark gegen den Strom! Ganz großes Börsenkino scheint vorprogrammiert…

Anzeige / Werbung

Breaking News am Wochenende!

- Dieses Unternehmen könnte sich schon in den nächsten Tagen wieder zum wahrhaftigen "Hot Stock" entwickeln und erscheint jetzt prädestiniert, auch schon sehr kurzfristig eine wirklich ordentliche Performance ins Aktiendepot zu bringen. Denn das Unternehmen ist in exakt jener Branche, in der es auch in der letzten Woche wieder die großen Gewinner gab, während der Gesamtmarkt keineswegs erfreuen konnte. Hier läuft vieles stark gegen den Strom, Marktsorgen scheinen irrelevant. - Der potenziell nächste große Gewinner scheint sich aufzustellen…

Wir glauben, dass es sich bei dieser Aktie um den nächsten großen Gewinner der Branche handelt, und mit Gewinner meinen wir einen wirklich großen Gewinner, so wie auch die Top-Performer-Aktie des Lithiumexplorers Patriot Battery Metals, die seit November letzten Jahres im Hoch einen Zugewinn von satten 2.500% hingelegt hatte. - Das ist kein Witz oder Fake, sondern Realität: 2.500% Zugewinn seit Ende 2021! Und deshalb lohnt es wohl derzeit auch, gerade in diesem Segment die Augen weit offen zu halten, offen für neue Kandidaten, die die jüngsten und wirklich außergewöhnlich großen Erfolge für Aktionäre "der frühen Stunde" wiederholen könnten.

Alfred Maydorns jüngster Lithium-Aktientipp namens Li-ft Power hat sich seit Börsengang im Sommer im Hoch bereits vervierfacht (übrigens auch in dieser Börsenwoche einer der großen Gewinner) und ging bei einem Kurs von 8,50 C$ aus dem Handel der Börsenwoche!

Bilderbuch-Traumchart seit IPO: Maydorns Lithium-Pick Li-ft Power aus Kanada

Der Aktienkurs des Top-Performers Patriot Battery Metals, einem Lithiumexplorer, der gerade 20 Mio. Dollar von akkreditieren Investoren einsammelt, hat sich allein seit Juli erneut im Hoch rund verdreifacht (Schlusskurs am Freitag bei 6,29 C$).

Der Titel (eine 0,49 C$-Aktie), den wir jetzt im Fokus haben, hat in unseren Augen ähnlich großes Potenzial, und seit heute einmal mehr, gab es in der vergangenen Nacht eine Meldung, die am Montag für sehr große Aufmerksamkeit bei dieser Aktie sorgen sollte:

Es geht um die Branche der Battery Metals. Diverse Lithiumtitel performen jüngst ganz besonders und die Aussichten erscheinen in Hinblick der neu benötigten Minen, eine Benchmark-Prognose spricht von mehr als 300 bis 2035, insbesondere für jene Unternehmen rosig, die Projekte mit hohem Erfolgspotenzial im Portfolio haben und über die Personalie verfügen, die mit Expertise in der Branche glänzen kann.

Clear Sky Lithium Corp. (WKN: A3DM2W)* ist mit dem Halo-Projekt in Nevada (USA) exakt zwischen den Projekten zweier Lithiumunternehmen aufgestellt, die bereits exorbitante Erfolge feiern konnten und mit hunderten von Millionen bewertet sind (eines der beiden Unternehmen hatten wir schon im Frühstadium vorgestellt, es folgten 600% Performance). Nicht nur gab man jetzt den Startschuss für die Explorationsarbeiten auf dem Halo-Projekt bekannt, sondern meldete am späten Freitagabend in Nordamerika (in der Nacht auf Samstag bei uns) eine wahrhaftige Monsterpersonalie, die am Montag in der Rohstoffbranche für ganz große Aufmerksamkeit sorgen dürfte. - Ganz großes Börsenkino scheint entsprechend vorprogrammiert!

Clear Sky Lithium Corp.*

WKN: A3DM2W, CSE: POWR

Breaking News

"Lebende Legende" kommt zu Clear Sky Lithium

World's Biggest Graphite Mine Builder, Jean Depatie, Appointed Head Advisor of Clear Sky Lithium

HIER zur Meldung.

Einer der angesehensten Top-Manager der Rohstoffbranche steht ab sofort Clear Sky Lithium zur Seite, ein Mann, der sich für die Entstehung der weltweit größten Graphitmine verantwortlich zeichnet, ein Mann, der nicht nur einem der Unternehmen beiwohnte, die an große Majors der Rohstoffbranche verkauft wurden, so Glamis Gold an den Minenginganten Goldcorp oder auch die einstige Consolidated Thomson Iron Mines, die von Cliff Natural Resources Inc. in einer 4,9 Milliarden Dollar (CDN) schweren Transaktion übernommen wurde.

Jean Depatie gehört zu jenen Managern der Rohstoffbranche, die man wohl als lebende Legende bezeichnen darf, so beriet er u.a. nicht nur direkt oder indirekt die United Nations, die Weltbank oder ein Ministerium in seiner kanadischen Heimat Quebec, er erhielt auch mit dem "Prix d'excellence" die staatliche Auszeichnung für seine Errungenschaften des kanadischen Ministeriums für Bergbau und Energie in Quebec. Dass sich ein Mann eines solchen Kalibers bei Clear Sky Lithium engagiert, ist unseres Erachtens nahezu schon Grund genug, als AnlegerIn gleichzuziehen, indem man eine Wagnisposition in der Aktie aufbaut. Und genau so dürften es am Montag viele AnlegerInnen sehen, zumal diese derzeit händeringend nach Investitionsmöglichkeiten suchen, wo Geld zu verdienen ist. Lithiumaktien stehen bei den risikoorientierten RohstoffanlegerInnen in Kanada offensichtlich ohnehin hoch im Kurs.

Keine Garantie, aber eine wirklich große Chance!

Unsere letzte große Entdeckung im Lithiumbereich war Ende 2018. Es folgten rund 600% Performance in weniger als drei Jahren. Wir haben lange auf eine ähnlich große Chance gewartet und wir hatten sie schon im Juli gefunden, die neue große Chance bei den Lithiumaktien, die schon einmal so schöne Gewinne gebracht hat. Es folgte eine bereits gewaltige Rallye, woraufhin sich aufgrund ebenso heftiger Gewinnmitnahmen offensichtlich Ernüchterung einstellte. Jetzt scheint sie noch einmal da zu sein, die Chance, womöglich sogar jetzt perfekt getimt vor einer weiteren und dieses Mal wahrscheinlich auch nachhaltigen Rallye einzusteigen. Dass die Aktie schon in den nächsten Monaten und ganz gewiss in den nächsten Jahren um ein Vielfaches höher stehen wird, daran hegen wir keinen Zweifel.

Natürlich gibt es keine Garantien und selbstredend ist ein Investment in jeden Explorer mit einem besonders hohem Risiko behaftet, aber das betreffende Unternehmen gehört in unseren Augen zu den jetzt attraktivsten und vergleichsweise günstigsten Lithiumaktien im Explorationsstadium. Dieses Microcap-Unternehmen, dessen Aktie noch bei Pennies notiert und derzeit an der Heimatbörse in Kanada nicht einmal eine Bewertung von 10 Mio. C$ übersteigt, bringt in unseren Augen wirklich das Potenzial mit, bereits kurzfristig eine Bewertung von 100 Mio. zu übersteigen. Und während neuerlich erfolgreiche Aktienpicks im Lithiumbereich von Maydorn und Co ihren Höhenflug schon angetreten haben, steht der richtige Höhenflug unseres Erachtens bei der Aktie von Clear Sky Lithium Corp. (WKN: A3DM2W)* erst bevor. Maydorns ebenfalls kanadische Li-ft Power bringt schon heute, noch vor Entfaltung etwaiger Explorationsmaßnahmen, ganz deutlich über 100 Mio. C$ auf die Börsenwaage, während Clear Sky Lithium Corp. (WKN: A3DM2W)*mit ersten bereits vielversprechenden Ergebnissen glänzen konnte und in der Nacht auf Freitag das Explorationsprogramm für das wahrscheinlich vielversprechendste Projekt im Portfolio bekannt gab.

Das Projekt namens Halo liegt in Nevada nicht unweit der gewaltigen Lithiumfabrik und genau zwischen den Projekten zwei der in den letzten Jahren extrem erfolgreichen Lithiumexplorer, von denen beide viele hunderte Millionen USD auf die Börsenwaage bringen.