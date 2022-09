Es sind bekannte Probleme, welche den Aktienmärkten in dieser Woche mal wieder schwer zu schaffen machten. Von steigenden Zinsen über eine für Europa schon mehr oder als weniger als sicher geltende Rezession bis hin zur hiesigen Energiekrise haben Anleger die freie Wahl, worüber sie sich am meisten Sorgen machen möchten. Das führt freilich allerorten zu teils rasant fallenden Kursen.Besonders heftig hat es zuletzt die Aktie von Varta (DE000A0TGJ55) erwischt. Was einige schon seit Längerem vermuteten, hat sich gestern bestätigt. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...