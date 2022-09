DJ Vonovia startet Investorensuche für Beteiligung an Portfolios

FRANKFURT (Dow Jones)--Vonovia sucht in Gesprächen mit Investoren Partner für Bestände in Schweden und in Baden-Württemberg. Die beiden Teilportfolios seien separiert und sauber strukturiert worden, sagte Vorstandschef Rolf Buch im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. Als Partner kämen langfristige Kapitalsammelstellen in Be-tracht, etwa Pensionsfonds, Versicherungen und Staatsfonds. "Der Partner muss die Spezifika des deutschen bzw. schwedischen Wohnungswesens verstehen und bereit sein, einen attraktiven Wert für die Immobilien zu bezahlen", so Buch.

Jahrelang profitierte Vonovia von extrem niedrigen Kapitalkosten. Jetzt stehe der Kapitalmarkt als Finanzierungsquelle für Wachstum nicht mehr zur Verfügung, so Buch in dem Gespräch mit der Zeitung. "Die alte Art der Akquisitionsfinanzierung, also Ausgabe neuer Aktien, verbietet sich bei dem niedrigen Aktienkurs." Daher sei es notwendig, das Geschäftsmodell anzupassen. "Hier kommen die angekündigten Joint Ventures ins Spiel - als alternative Eigenkapitalquelle." Die Vonovia-Aktie hat sich seit Jahresbeginn halbiert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2022 02:16 ET (06:16 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.