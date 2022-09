Zu billig um sie zu ignorieren: Eine spottbillige Bewertung für dieses margenstarke Geschäft

Anzeige / Werbung

Royalty-Unternehmen, manchmal auch Streaming-Unternehmen genannt, spielen eine besondere Rolle in der Bergbauindustrie. Die Entwicklung eines Minengrundstücks, um mit der Produktion von Gold oder anderen Edelmetallen zu beginnen, ist ein teurer, oft zeitaufwändiger Prozess. Die Infrastruktur muss ausgebaut, Genehmigungen beantragt, Arbeitskräfte eingestellt werden und vieles mehr.

Eine Lizenzgesellschaft dient als spezialisierter Finanzier, der bei der Finanzierung von Explorations- und Produktionsprojekten für Bergbauunternehmen mit knappen Kassen hilft. Im Gegenzug erhält es Lizenzgebühren für alles, was das Projekt produziert, oder Rechte an einem "Stream", einer vereinbarten Menge an Gold, Silber oder anderen Edelmetallen.

Die großen Bergbauunternehmen mögen zwar stark unterbewertet sein, aber es führt kein Weg daran vorbei, dass der Bergbau ein schwieriges Geschäft ist und die Aktien tendenziell sehr volatil sind. Für den Laien ist eine der sichersten Möglichkeiten, in den Goldbereich zu investieren, bei den Lizenzgebühren- und Streaming-Unternehmen.

Unseren Favoriten kennen Sie: Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2 | SYM: OM4).

Osisko Gold Royalties hat kürzlich Rekordergebnisse für das zweite Quartal 2022 veröffentlicht und prognostiziert eine noch bessere zweite Jahreshälfte.

Jochen Staiger von Commodity TV hat den Präsidenten und CEO Sandeep Singh vor kurzem interviewt, sollten Sie sich ansehen:

Wie Sie erfahren haben wird das Wachstum in den nächsten Jahren von bestehenden produzierenden Minen und Projekten kommen, die den Betrieb aufnehmen werden. Damit ist Osisko Gold Royalties hervorragend aufgestellt und der Aktienkurs viel zu günstig bewertet.

In diesem Update halten wir es für sinnvoll, sich erstmal auf das Flaggschiff, Canadian Malartic, zu konzentrieren:

Canadian Malartic - eine der attraktivsten Lizenzgebühren

Das 1,3-Milliarden-Dollar-Projekt (basierend auf drei Gebieten: East Gouldie, East Malartic, Odyssey) sollte von 2029 bis 2039 etwa 550.000 Unzen Gold zu Barkosten von unter 650 $/Unze produzieren, was es zu einer der profitabelsten Minen weltweit macht .

Heute beherbergt Odyssey etwa 15,5 Millionen Unzen Gold, und wir wären nicht überrascht, wenn es bis Ende 2026 die 22,0-Millionen-Unzen-Marke (Reserven und Ressourcen zusammen) überschreiten würde.

Derzeit verläuft das Projekt im Einklang mit seinem Zeitplan und Budget, wobei der Schachtbau im 4. Quartal 2022 beginnen soll und die erste Goldproduktion von Odyssey South im 1. Halbjahr 2023 erwartet wird. Die aufregendste Entwicklung ist jedoch der Explorationserfolg hier:

Höhepunkte der Infill-Bohrungen in East Gouldie

MEX21-230WB, 6,45 g/t Gold auf 22,53 Metern;

MEX22-233, 5,03 g/t Gold auf 33,24 Metern;

MEX21-225WBZ, 2,23 g/t Gold auf 60,26 Metern; und

MEX21-228W, 6,93 g/t Gold auf 27,50 Metern.

Höhepunkte der Infill-Bohrungen von Odyssey South

UGOD-021-007, 19,11 g/t Gold auf 7,40 Metern;

UGOD-021-002, 5,24 g/t Gold auf 17,04 Metern;

UGOD-026-010, 17,57 g/t Gold auf 8,64 Metern; und

UGOD-016-051, 28,66 g/t Gold auf 6,62 Metern.

Dies ist ein gewaltiger Schritt, insbesondere für eine Lagerstätte, die bereits 12 Millionen abgeleitete Unzen (East Gouldie) beherbergt. Wenn der Bohrerfolg anhält, könnte die östliche Erweiterung von East Gouldie das CM-Ressourceninventar um mehrere Millionen Unzen erweitern und die Gesamtressource über die Marke von über 20,0 Millionen Unzen bringen.

Wie wir in dem Interview mit dem CEO Sandeep Singh erfahren haben, hat Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2) wieder zugeschlagen und sein Portfolio erweitert:

Lizenztransaktion mit Marimaca Copper

Dieses Mal sicherte sich der Royaly-Profi eine 1,0 %-Nettoschmelzlizenzgebühr ("NSR') am aussichtsreichen Kupferprojekt "Marimaca' in Antofagasta, Chile. Diese "NSR' von Marimaca Copper Corp. wurde für 15,5 Mio. USD erworben.

Das Kupferprojekt Marimaca ist ein Oxid-Kupferprojekt im Tagebau mit Haufenlaugung in Antofagasta, Chile. Das Projekt befindet sich zu 100 % im Besitz von Marimaca und beherbergt eine NI 43-101-konforme Ressource von 70,4 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,60 % CuT (Gesamtkupfer) und 0,39 % CuS (lösliches Kupfer) für 420kt CuT (276kt CuS) in den Kategorien gemessene und angezeigte Ressourcen sowie 43 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,52 % CuT (0,31 % CuS) für 225kt CuT (132kt CuS) in der Kategorie abgeleitete Ressourcen.

Das Projekt Marimaca befindet sich in einem gut etablierten Bergbaugebiet, 35 Kilometer von der in Betrieb befindlichen Kupfermine Mantos Blancos entfernt, die sich im Besitz von Capstone Copper Corp. befindet und in der Osisko einen Silberstream besitzt.

Das Management von Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2) ist der Ansicht, dass das Projekt Marimaca eines der besten unerschlossenen Kupferprojekte ist, das sich derzeit im Besitz eines einzelnen Projektentwicklers befindet.

Eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung für 2020 ergab eine jährliche Kupferkathodenproduktion von 36 Tausend Tonnen über einen Zeitraum von 12 Jahren.

572 m Bohrungen im Jahr 2022 sollen die Mineralressourcen erweitern, um eine endgültige Machbarkeitsstudie zu unterstützen, die voraussichtlich im Laufe dieses Jahres beginnen wird.

Fazit:

Osisko Gold Royalties könnte Ihnen übergroße Renditen einbringen

Anleger, die sehen, was auf sie zukommt, weichen auf sichere Anlagen wie Gold aus. Aber Sie müssen sich nicht auf die potenzielle Volatilität des Edelmetalls beschränken. Bergbaulizenzgebühren und Streaming-Aktien wie die von Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2) geben Ihnen die Möglichkeit, vom kommenden Goldboom mit größeren Margen, weniger Risiko und einer leckeren Dividendenerhöhung zu profitieren.

Angesichts dieses attraktiven Profils und eines geschätzten Nettoinventarwerts von rund 2,3 Milliarden US-Dollar und eines P/NAV-Multiplikators von 1,40 (deutlich unter dem aktuellen Multiplikator von Franco Nevada von 1,90), sehen die Experten der National Bank of Canada einen fairen Wert für Gold Royalties (WKN: A115K2) von 20,50 US-Dollar.

Sollten Sie also erwägen, Ihrem Portfolio Mining-Lizenzgebühren und Streaming-Aktien hinzuzufügen, wäre die Aktie von Gold Royalties (WKN: A115K2) eine ausgezeichnete Wahl.

Aber denken Sie daran - führen Sie immer Ihre eigene Due Diligence durch!

Spekulative Grüße aus der Hotstock Investor Redaktion

