Berlin (ots) -Brot, Autos, Gas - unser Leben ist so teuer wie noch nie und immer mehr Bürger bereuen ihre Stimmabgabe vor einem Jahr. Laut aktueller Umfragen hätte die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP im Bundestag keine Mehrheit mehr. Haben sich die Bürger vor einem Jahr verwählt? Haben wir für die großen Krisen dieser Zeit die "falsche" Regierung?Moderator Kai Weise diskutiert in DIE RICHTIGEN FRAGEN mit- Christian Dürr, FDP-Fraktionschef- Dietmar Bartsch, Linken-Fraktionschef- Ralf Stegner, SPD-Bundestagsabgeordneter- Joachim Steinhöfel, Anwalt und Publizist- Michael Schäfer, Energie-Berater und Katastrophen-Helfer im Ahrtal.CDU-Fraktionschef Friedrich Merz kommt in der Sendung mit Aussagen aus einem aktuellen BILD-Interview per Video zu Wort.DIE RICHTIGEN FRAGEN immer montags um 22.15 Uhr bei BILD TV.BILD TV erreichte am Samstag, den 24. September 2022, einen Tagesmarktanteil von 0,7 Prozent bei den Zuschauern in der Zielgruppe 14 bis 49 Jahre.