Nachhaltig, intelligent, smart. Lösungen mit diesen Eigenschaften werden derzeit in zahlreichen Bereichen und Branchen benötigt - und sie werden auch bei den urbanen Herausforderungen benötigt, welche der Gesellschaft gegenüberstehen. Stichwort sind hierbei die Smart Cities. Der Begriff Smart City steht stellvertretend für alle Konzepte und Entwicklungsstufen rund um Städte, welche technologischen Fortschritt, voranschreitende Digitalisierung und mehr Effizienz und Nachhaltigkeit bringen. Ein Konzept stellt sich aus zahlreichen Teilbereichen zusammen. Als Vorbilder gelten Städte wie Singapur, die bereits moderne Konzepte umsetzen. Wenn es um Länder geht, sind laut dem E-Government Development Index (EGDI) Südkorea, Finnland, Dänemark und Estland weit vorne mit dabei. Smart Cities können bestimmen, wie wir Menschen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten leben. Es handelt sich daher um eines der wichtigsten Zukunftsprojekte überhaupt.

Der "eco Verband" hat zudem Zahlen rund um Smart Cities in einer Studie gesammelt. Dabei wird auch der wirtschaftliche Aspekt deutlich, welchen die Smart Cities einnehmen können. Die Autorinnen und Autoren der Studie gehen davon aus, dass der Markt in Deutschland zwischen 2021 und 2026 durchschnittlich um 17% wächst. Damit würde der Umsatz im deutschen Smart-City-Markt auf den Wert von rund 46 Milliarden Euro ansteigen.

Bei Smart Cities stehen die Steigerung der Effizienz, der Nachhaltigkeit und der Lebensqualität im Mittelpunkt. Folgende Faktoren spielen eine übergeordnete Rolle:

E-Services

Digitalisierte Behördengänge

Smartes Wohnen

Autonomes Fahren, Connected Cars und E-Mobilität

Effizienzsteigerung im Energiesektor

Intelligentes Stromnetz

Smart-City-Aktien: Smart Cities und der Aktienmarkt

Linus Digital Finance (ISIN: DE000A2QRHL6): Smartes und nachhaltiges Wohnen - dieser Faktor der Smart Cities steht im Zentrum der Immobilienbranche. Der Immobilienmarkt muss die Entwicklung mitgehen, weswegen moderne Unternehmen gefragt sind. Ein solches stellt Linus Digital Finance dar. Das FinTech, welches im Jahr 2016 gegründet wurde, bringt Digitalisierung und Investments in Immobilien zusammen. Eine smarte Kombination. Das Berliner Unternehmen hat dafür eine digitale Plattform geschaffen, auf der professionelle, semiprofessionelle und institutionelle Anlegerinnen und Anleger an spannenden Immobilienprojekten teilhaben können. Linus Digital Finance hat dabei ein Augenmerk auf moderne Projekte und hat auch die Entwicklung hin zu Smart Cities im Auge. In der nahen Zukunft will das Immobilienunternehmen einen Fokus auf die Zusammenarbeit mit Bestandskunden und den Ausbau der Investorenbasis für vermögende Privatkunden, institutionelle Investoren und Family Offices legen. Die Wertpapiere von Linus Digital Finance werden an der deutschen Börse gehandelt.

Siemens (ISIN: DE0007236101): Das börsennotierte Unternehmen stellt einen weltweiten Marktführer bei Elektrotechnik und Elektronik dar - zwei wichtige Felder für Smart Cities. Im Portfolio von Siemens befinden sich einige Dienstleistungen und Lösungen, welche bei der Entwicklung smarter Städte helfen.

Cisco Systems (ISIN: US17275R1023): Der US-amerikanische Konzern bietet Network-Lösungen für das Internet an. Diese braucht es in großem Maße für Smart Cities.

iShares Smart City Infrastructure (ISIN: IE00BKTLJC87): Ein echter Smart-City-ETF mit vielen spannenden Unternehmen. Top-Holding ist Palantir Technologies (ISIN: US69608A1088). Zu den Protagonisten zählen auch Tetra Tech (ISIN: US88162G1031), Tyler Technologies (ISIN: US9022521051) und Xylem (ISIN: US98419M1009).

Wie beeinflussen Smart Cities den Aktienmarkt?

Das Thema Smart Cities spielt im Immobilienmarkt eine große Rolle, was vor allem mit dem smarten und nachhaltigen Wohnen zu tun hat. Das betrifft auch den Aktienmarkt, auf dem viele spannende Immobilien-Aktien und Konzerne unterwegs sind, welche bei der Entwicklung von Smart Cities eine Rolle spielen. Anlegerinnen und Anleger mit Weitblick sollten diese Entwicklung daher im Blick haben.

