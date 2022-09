"Die Geschichte der Menschheit ist ein Kampf gegen Hunger - er war allgegenwärtig. Wir leben seit 200 Jahren im Schlaraffenland, das ist keine Selbstverständlichkeit, das ist vollkommen ungewöhnlich und einmalig." So sieht es Christoph Klotter, Professor für Ernährungspsychologie an der Universität Fulda. Bei Mpulse sprach er über Veränderungen des Essverhaltens der Menschen. Er weiß, dass die Ernährungs-Geschichte der Menschheit mit den Jägern und Sammlern begann. In der Steinzeit standen so vor allem Beeren, Pflanzen, Wurzeln, Nüsse, Honig, Pilze, Fleisch und Fisch auf dem Speiseplan. In der Folge entwickelte sich der Ackerbau, welcher mit einer einseitigen Ernährung einherging. Viele Menschen aßen vor allem Brot und Kartoffeln. Erst ab dem 15. Jahrhundert wurde die Ernährung von vielen Menschen vielfältiger, da die Zeit der Eroberungszüge ihren Höhepunkt erreichte und der weltweite Handel langsam, aber sicher Gestalt annahm. Doch dabei darf nicht vergessen werden, dass Europa in beinahe allen Generationen von Hungersnöten und Lebensmittelknappheit betroffen war.

Das änderte sich erst durch die Industrialisierung den Weg ins heutige "Schlaraffenland". In den letzten Jahrzehnten und Jahren ist die Entwicklung einer lebendigen Branche besonders rasant abgelaufen. Essen ist mittlerweile im Überfluss und in Vielfalt vorhanden, auch wenn der Welthunger weiter ein Problem ist. Laut der "Welthungerhilfe" haben rund 828 Millionen Menschen zu wenig zu essen, obwohl mehr als genug Lebensmittel auf der Welt produziert werden. Eine Entwicklung, welche bei der Vielfalt der Ernährung, die heute möglich ist, teilweise kaum realisiert wird. Das zeigt, dass das "Schlaraffenland" unserer Zeit weitere Veränderung nötig hat.

Food-Aktien, welche die Lebensmittelbranche prägen und prägen können

Save Foods (ISIN: US80512Q3039): Für Veränderungen in der Food-Branche will das im Jahr 2009 gegründete Unternehmen Save Foods sorgen. Mit der israelischen Tochter Save Foods Ltd. treibt der US-Konzern die Verbesserung der Haltbarkeit von Lebensmitteln und deren Sicherheit voran. Durch grüne Technologien sind dem Unternehmen immer wieder Durchbrüche bei einer längeren Haltbarkeit von Obst und Gemüse gelungen. Save Foods könnte die Lebensmittelindustrie damit nachhaltig prägen, wobei nachhaltig im wahrsten Sinne des Wortes verstanden werden kann. Dazu gehört auch eine Verringerung der Nutzung von Pestiziden. Seit Anfang 2022 ist der Konzern auch an der deutschen Börse vertreten.

Nestlé (ISIN: CH0038863350): Ein Unternehmen, welches die Food-Branche schon seit vielen Jahren prägt, kommt aus der Schweiz. Nestlé wurde im Jahr 1866 gegründet und stellt heute einen der größten Nahrungsmittelproduzenten der Welt dar. Das Unternehmen lebt die Veränderungen der Branche, was sich unter anderem durch die globale Tätigkeit zeigt.

Coca-Cola (ISIN: US1912161007): Der Begriff Coca-Cola sagt heute wohl fast jedem Menschen auf der Welt etwas. Die Coco-Cola Company hat sich zu einem der größten Produzenten von Softdrinks entwickelt und besitzt Rechte an über 500 Marken weltweit.

Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage (ISIN: LU1834985845): Zahlreiche prägende Food-Unternehmen auf der Welt finden sich in diesem ETF wieder. Nestlé gibt sich als Top-Holding die Ehre, auch Pernod Ricard (ISIN: FR0000120693), Danone (ISIN: FR0000120644), die Kerry Group (ISIN: IE0004906560) und Mowi (ISIN: NO0003054108) sind vertreten.

Die Lebensmittelindustrie steht niemals still

Wer einen Blick in die Historie der Ernährung wirft, der sieht schnell, wie groß die Veränderungen sind. Derzeit ist eine nachhaltige, gesunde und klimafreundliche Ernährung auf dem Vormarsch, doch es müssen auch noch viele Probleme geregelt werden. Die Lebensmittelindustrie wird ohnehin nicht stillstehen, das passt nicht zu ihrer Geschichte.

Quellen:

https://de.statista.com/themen/667/ernaehrung/dossierKeyfigures

https://www.real-markt.de/besser-leben/ernaehrung-gesundheit/gesunde-ernaehrung/geschichte-der-ernaehrung-essen-frueher-und-heute/

https://www.mpulse.de/de/grenzenbewegen/im-wandel-der-zeit-so-aendert-sich-unsere-ernaehrung#:~:text=Vor%20rund%20zwei%20Millionen%20Jahren,der%20Hand%20in%20den%20Mund.

https://www.welthungerhilfe.de/hunger/#:~:text=Bis%20zu%20828%20Millionen%20Menschen,Welt%20bis%202030%20zu%20beenden.

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Save Foods existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Save Foods. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Der Artikel kann im Vorfeld der Veröffentlichung Save Foods vorgelegt worden sein. Dies dient der Gewährleistung korrekter Unternehmensangaben.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Informationen zu den Unternehmensrisiken können der Investor Relations-Webseite von Save Foods abgerufen werden: https://savefoods.co/investor

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Verfasste Artikel können vor der Veröffentlichung Save Foods vorgelegt worden sein, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Aktien von Save Foods können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

