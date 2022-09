"Lithium ist das neue Öl", hat Tesla-Boss Elon Musk vor Kurzem gesagt. Manchmal wird das chemische Element mit der Ordnungszahl 3 und dem Symbol Li auch als "das neue Gold" bezeichnet. Derartige Vergleiche legen den Verdacht nahe: Die Bedeutung von Lithium ist groß, genau wie dessen Einsatzmöglichkeiten. Tatsächlich ist das Alkalimetall auf dem besten Weg, sich zum bedeutendsten und am meisten nachgefragten Rohstoff der Welt zu entwickeln. Mehrere Expertinnen und Experten der Szene glauben, dass sich der Lithium-Bedarf zwischen 2017 und 2028 verzehnfachen könnte.

Schon seit einigen Jahren boomt der Lithiummarkt, der sich mittlerweile in einem nie dagewesenen Höhenflug befindet. Ein Grund dafür ist die voranschreitende E-Mobilität. Lithium wird für die Akkus benötigt, was den Rohstoff unverzichtbar macht. Im Jahr 2028 könnte allein der Lithium-Bedarf für Lithium-Ionen-Batterien bei rund 1,6 Millionen Tonnen liegen. Bei der Elektromobilität ist Lithium damit um Längen wichtiger als Nickel und Kobalt. Einen weiteren Grund stellen die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten dar, welche Lithium mitbringt. Mit den Daten von Statista ist ein Überblick des aktuellen Lithiummarktes und den Einsatzgebieten von Lithium möglich:

Lithium-Batterien, die wieder aufgeladen werden können (weltweite Verwendung bei rund 38%) Keramik (14%) Glaskeramik (12%) Schmierstoffe (8%) Glas (5%) Polymere (5%) Metallpulver (4,5%) Luftaufbereitung (2,5%) Batterien, die nicht aufgeladen werden können (1,5%) Aluminiumschmelzen (0,4%)

Lithium-Aktien: Diese Unternehmen mischen auf dem Lithiummarkt mit

Arcadia Minerals (ISIN: AU0000145815): Bei dem steigenden Bedarf an Lithium braucht es Rohstoff-Unternehmen, welche dazu beitragen, dass dieser erfüllt werden kann. Einer der innovativen Konzerne ist Arcadia Minerals. Das im Jahr 2020 gegründete Unternehmen unterhält in Namibia einige spannende Projekte, welche sich um moderne Rohstoffe drehen, welche derzeit und in nächster Zeit benötigt werden. Eines der attraktivsten Projekte ist das Lithium-in-Ton-Projekt Bitterwasser. Jüngst konnte Arcadia Minerals eine um 500% erhöhte Lithium-Resource bei dem Projekt deklarieren. "Wir sind ermutigt durch den signifikanten Anstieg des Metallgehalts im Lithium-in-Ton-Projekt Bitterwasser, der nun einer 1%-Li2O-Hartgestein-Ressource von 11,6 Mio. t entspricht", erklärte Philip le Roux, CEO von Arcadia Minerals: "Diese Faktoren und das Potenzial für weitere Pfannen, die von den Wanderdünen der Kalahari verdeckt werden, haben das Potenzial, die Lithiumressource Bitterwasser erheblich zu erweitern." Mit dem Lithium-Projekt ist das australische Unternehmen gut aufgestellt. Aktien von Arcadia Minerals werden auch an der deutschen Börse gehandelt.

Varta (ISIN: DE000A0TGJ55): Die Varta AG ist in den Geschäftssegmenten Energy Storage Solutions und Microbatteries weltweit führend. Der deutsche Konzern nutzt für seine Produkte Lithium in großen Mengen.

Rock Tech Lithium (ISIN: CA77273P2017): Ein Clean-Tech-Unternehmen, welches die Elektromobilität vorantreibt. Das funktioniert nur mit Lithiumhydroxid von hoher Qualität.

Xtrackers Future Mobility (ISIN: IE00BGV5VR99): Ein ETF, welcher von Lithium-Aktien geprägt wird. Die Konzerne nehmen wichtige Rollen in der Entwicklung der E-Mobilität ein. Top-Holding ist Tesla (ISIN: US88160R1014). Auch Nvidia (ISIN: US67066G1040), Alphabet (ISIN: US02079K3059), Toyota (ISIN: JP3633400001), Meta Platforms (ISIN: US30303M1027) und Intel (ISIN: US4581401001) haben ihren Platz in dem ETF.

Bedeutung des Lithiums bietet Chancen am Aktienmarkt

Lithium kann im Bezug zur E-Mobilität womöglich als das neue Öl bezeichnet werden, wegen der Bedeutung vielleicht auch als das neue Gold. Wichtig ist für den Lithiummarkt aber vor allem, dass die Bedeutung aller Voraussicht nach anhalten wird, da der Rohstoff vielseitig verwendbar ist und die Lithium-Akkus wohl noch lange benötigt werden. Diese Ausgangsposition ist eine große Chance für alle börsennotierten Unternehmen, die etwas mit Lithium zu tun haben.

Arcadia Minerals

ISIN: AU0000145815

WKN: A3C7FG

www.arcadiaminerals.global

Land: Australien / Namibia

