"Zusammen verändern wir die Energie, die wir brauchen, die Produkte, die wir konsumieren, die Klamotten, die wir tragen, die Art, wie wir uns fortbewegen, die Dinge, die wir Essen, die Daten, die wir nutzen, die Mittel, die wir investieren, das Leben, das wir Leben." Es ist ein langes wie ehrgeiziges Motto, welches das Green Tech Festival vertritt. Im Rahmen der GTF-Worldtour wird es am 13. und 14. Oktober 2022 in London zu Gast sein. Vom 14. bis 16. Juni 2023 steht dann eine Station in Berlin an. Die Begeisterung rund um das Festival ist groß, was bei der gegenwärtigen Entwicklung keine Überraschung ist. Klima- und Umweltschutz stellen die größten Treiber der weltweiten Technologie dar. Green Tech befindet sich längst auf dem Vormarsch.

Green Tech steht für die Verbindung von Technik, Umwelt, Wissenschaft und Wirtschaft. Eine besondere Bedeutung kommt dabei einer nachhaltigen Wasserwirtschaft und der Energieeffizienz zu. Die beiden Sektoren vereinen etwa zwei Drittel des gesamten Umsatzes der Green-Tech-Branche. Der Umsatz könnte in den nächsten Jahren rasant ansteigen. Im Jahr 2021 wurde der globale Green-Tech-Markt von der Beratungsgesellschaft Roland Berger noch auf 4 Billionen Euro taxiert. Bis zum Jahr 2030 könnte sich diese Summe mehr als verdoppeln, die Beratungsgesellschaft rechnet mit Umsätzen von über 9 Billionen Euro in den Bereichen Ressourceneffizienz und Umwelttechnik. Wenn dieser Fall eintritt, käme der Green Tech auf eine jährliche Wachstumsrate von rund 7%.

Green Tech an der Börse

Water Ways (ISIN: CA9411881043): Green Tech ist auch längst an der Börse angekommen. Es gibt zahlreiche Aktien, welche einem Depot einen grünen Anstrich verleihen und auch die Zukunft von Investitionen mitbestimmen können. Eine davon ist die des kanadischen Unternehmens Water Ways. Der Konzern ist in der AgroTech-Branche tätig und bewegt sich in einem der spannendsten Marktsegmente des Green Tech, welches sich rund um Wasser dreht. Water Ways entwickelt, produziert und vertreibt intelligente Bewässerungssysteme, welche schlüsselfertig an landwirtschaftliche Betriebe in der ganzen Welt geliefert werden können. Als Spezialist für smarte Bewässerungstechnologie blickt das Unternehmen in volle Auftragsbücher. Das soll sich nicht ändern. "Wir gehen davon aus, das globale Nachfrage für innovative Bewässerungstechnologie in den kommenden Jahren weiter stark steigen wird", verrät Ronnie Jaegermann, Direktor bei Water Ways Technologies: "Unser Ziel ist es, an diesem Wachstum teilzuhaben und zu einem der weltweit führenden Anbieter in diesem Segment zu werden."

RWE (ISIN: DE0007037129): Die RWE AG ist ein Energieversorger aus Essen, der weltweit führend ist. Bei der Stromproduktion setzt der Konzern vor allem auf Wind und Sonne - und auf grüne Technologien.

NextEra Energy (ISIN: US65339F1012): Das US-Unternehmen setzt im Bereich der erneuerbaren Energien Maßstäbe. Wegen der innovativen Herangehensweise darf NextEra Energy bei den Green-Tech-Aktien nicht fehlen.

BYD (ISIN: CNE100000296): Das Hightech-Unternehmen aus China setzt Green Tech bei erneuerbaren Energien, Autos und in der IT ein.

Spannende Green-Tech-ETFs:

Lyxor MSCI New Energy (ISIN: FR0010524777)

iShares Global Clean Energy (ISIN: IE00B1XNHC34)

Green Tech als langfristiger Investitionsansatz

"Wir schaffen einen inspirierenden Raum für Menschen, Ideen, Innovationen, Unternehmen und Organisationen, die die Welt zum Besseren verändern", schreibt das Green Tech Festival auf seiner Website. Tatsächlich können Green-Tech-Unternehmen die Welt und unser Leben verändern. Sie können außerdem das eigene Depot und die Art der eigenen Investitionen beeinflussen. Wer mit einem langfristigen Blick investieren will, der findet in Green-Tech-Aktien und Green-Tech-ETFs viele Möglichkeiten.

-

Quellen:

https://www.deraktionaer.de/artikel/mobilitaet-oel-energie/greentech-auf-diese-aktien-setzen-die-investment-profis-20231568.html

https://megatrends.fandom.com/de/wiki/Green_Tech

https://greentechfestival.com/

https://www.digitale-technologien.de/DT/Navigation/DE/Foerderaufrufe/green_tech/green_tech.html

https://www.esg-aktien.de/kommentare/greentech-unternehmen-heiss-begehrt-freyr-battery-rock-tech-lithium-meta-materials-byd

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder Water Ways? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" oder "Water Ways". Einfach per E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der Water Ways Technologies AG vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Interessenkonflikte: Mit der Water Ways Technologies AG existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Water Ways Technologies AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Water Ways Technologies können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu