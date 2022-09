Bei der BYD Aktie scheint das nächste charttechnische Verkaufssignal perfekt zu sein. Hielt die Zone zwischen 211,80/212,20 Hongkong-Dollar und 216,80 Hongkong-Dollar in den letzten Tagen zunächst dem bearishen Druck Stand, so kam es am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...